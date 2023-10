Nuit de la copie 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 2 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

– Evènement dans le cadre de l’exposition Maya Andersson –

Lors de cette soirée exceptionnelle, le musée des beaux-arts invite les artistes amateurs ou professionnels à venir copier les œuvres de sa collection. L’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir le musée tout en observant les copistes à l’œuvre.

Inscription obligatoire.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. EUR.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– Event in connection with the exhibition Maya Andersson –

During this exceptional evening, the Musée des Beaux-Arts invites amateur and professional artists to come and copy works from its collection. It’s an opportunity for the public to discover or rediscover the museum while watching the copyists at work.

Registration required

– Acto en el marco de la exposición Maya Andersson

En esta velada especial, el Museo de Bellas Artes invita a artistas aficionados y profesionales a copiar obras de su colección. Es una oportunidad para que el público descubra o redescubra el museo mientras observa el trabajo de los copistas.

Inscripción obligatoria

– Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Maya Andersson –

An diesem außergewöhnlichen Abend lädt das Kunstmuseum Amateur- und Berufskünstler ein, Werke aus seiner Sammlung zu kopieren. Das Publikum hat die Gelegenheit, das Museum zu entdecken oder wiederzuentdecken und gleichzeitig den Kopisten bei der Arbeit zuzusehen.

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pau