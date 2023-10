Atelier – Initiation à la copie (public adulte) 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 15 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

– Atelier dans le cadre de l’exposition Maya Andersson –

Lors de cet atelier, Patricia Darribère, plasticienne et historienne de l’art propose une approche de la technique de la copie en expérimentant le dessin et la peinture. cette initiation pratique sera complétée par des informations et références à la copie dans l’Histoire de l’art.

Inscription obligatoire.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– Workshop as part of the Maya Andersson – exhibition

In this workshop, visual artist and art historian Patricia Darribère will introduce you to the technique of copying by experimenting with drawing and painting. This practical introduction will be complemented by information and references to copying in art history.

Registration required

– Taller en el marco de la exposición Maya Andersson

En este taller, Patricia Darribère, artista visual e historiadora del arte, le iniciará en la técnica de la copia mediante la experimentación con el dibujo y la pintura. Esta introducción práctica se completará con información y referencias a la copia en la historia del arte.

Inscripción obligatoria

– Workshop im Rahmen der Ausstellung Maya Andersson –

In diesem Workshop bietet Patricia Darribère, bildende Künstlerin und Kunsthistorikerin, eine Annäherung an die Technik der Kopie, indem sie mit Zeichnung und Malerei experimentiert. Diese praktische Einführung wird durch Informationen und Verweise auf die Kopie in der Kunstgeschichte ergänzt.

Anmeldung erforderlich

