Visite commentée – Exposition de peintures de Maya Andersson 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 12 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Visite d’une durée de 45 mn sur réservation

L’exposition consacrée à l’œuvre de Maya Andersson, propose de s’intéresser plus particulièrement à la notion de paysage : paysage quotidien, observé depuis la fenêtre de l’atelier, paysages lointains expérimentés durant ses voyages, en Asie notamment, ou encore paysages copiés chez les maîtres anciens.

Loin d’être de simples vues, ces derniers constituent chez elle de véritables témoignages sensuels conviant odeurs, bruits, température de l’environnement et affects de l’artiste..

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



45-minute visit (booking required)

The exhibition devoted to Maya Andersson?s work focuses on the notion of landscape: everyday landscape, observed from the studio window, distant landscapes experienced during her travels, particularly in Asia, or landscapes copied from the old masters.

Far from being mere views, the latter are for her veritable sensual testimonies, bringing together smells, sounds, the temperature of the environment and the artist?s affects.

Visita de 45 minutos previa concertación

La exposición dedicada a la obra de Maya Andersson se interesa especialmente por la noción de paisaje: paisaje cotidiano, observado desde la ventana del estudio, paisajes lejanos vividos durante sus viajes, en particular por Asia, o paisajes copiados de los maestros antiguos.

Lejos de ser meras vistas, estos últimos son para ella verdaderos testimonios sensuales, que reúnen olores, sonidos, la temperatura del entorno y los afectos de la artista.

45-minütige Besichtigung nach vorheriger Reservierung

Die Ausstellung über das Werk von Maya Andersson beschäftigt sich insbesondere mit dem Begriff der Landschaft: die alltägliche Landschaft, die sie vom Fenster ihres Ateliers aus betrachtet, die fernen Landschaften, die sie auf ihren Reisen, vor allem in Asien, erlebt hat, oder auch die Landschaften, die sie bei den alten Meistern kopiert hat.

Letztere sind bei ihr nicht nur bloße Ansichten, sondern echte sinnliche Zeugnisse, die Gerüche, Geräusche, die Temperatur der Umgebung und die Affekte des Künstlers vereinen.

