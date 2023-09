Visite-atelier du musée – Jeune public 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 31 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le musée invite les enfants de 6 à 11 ans à découvrir l’art de manière ludique et créative. Après avoir observé une

sélection d’œuvres les enfants utilisent des techniques variées (pastels, encre, argile,collage…) et réalisent leur propre création au musée des beaux-arts.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The museum invites children aged 6 to 11 to discover art in a fun and creative way. After observing a selection

a selection of works, children use a variety of techniques (pastels, ink, clay, collage, etc.) to create their own work at the Musée des Beaux-Arts

El museo invita a los niños de 6 a 11 años a descubrir el arte de forma divertida y creativa. Tras observar una selección

selección de obras, los niños pueden utilizar diversas técnicas (pasteles, tinta, arcilla, collage, etc.) para crear su propia obra de arte en el Museo de Bellas Artes

Das Museum lädt Kinder zwischen 6 und 11 Jahren ein, Kunst auf spielerische und kreative Weise zu entdecken. Nach dem Betrachten einer Reihe von

einer Auswahl von Kunstwerken verwenden die Kinder verschiedene Techniken (Pastell, Tinte, Ton, Collage…) und stellen ihre eigenen Werke im Musée des beaux-arts her

