Exposition de peintures de Maya Andersson 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, samedi 21 octobre 2023.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-21

fin : 2024-02-25

L’exposition consacrée à l’œuvre de Maya Andersson, propose de s’intéresser plus particulièrement à la notion de paysage : paysage quotidien, observé depuis la fenêtre de l’atelier, paysages lointains expérimentés durant ses voyages, en Asie notamment, ou encore paysages copiés chez les maîtres anciens.

Loin d’être de simples vues, ces derniers constituent chez elle de véritables témoignages sensuels conviant odeurs, bruits, température de l’environnement et affects de l’artiste.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



