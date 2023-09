Enquête au musée Festival Un Aller-retour dans le noir 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 30 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Festival un aller- retour dans le noir, la médiathèque André Labarrère en partenariat avec le musée des beaux-arts proposent au public jeunesse (à partir de 9 ans) une enquête policière au musée.

À l’aide d’un livret/jeu, les enfants sont invités à découvrir l’univers du polar et les œuvres glaçantes de Jacques Monory

directement inspirées de romans policiers..

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival un aller-retour dans le noir, the André Labarrère media library, in partnership with the Musée des Beaux-Arts, is offering children (aged 9 and over) a detective story at the museum.

With the help of a booklet/game, children are invited to discover the world of detective fiction and the chilling works of Jacques Monory

directly inspired by detective novels.

En el marco del Festival un aller-retour dans le noir, la mediateca André Labarrère y el Museo de Bellas Artes se unen para ofrecer a los jóvenes (a partir de 9 años) una historia de detectives en el museo.

Con la ayuda de un cuadernillo-juego, los niños podrán descubrir el universo de las novelas policíacas y las escalofriantes obras de Jacques Monory

directamente inspiradas en las novelas policíacas.

Im Rahmen des Festivals un aller-retour dans le noir bieten die Mediathek André Labarrère und das Musée des beaux-arts Kindern und Jugendlichen (ab 9 Jahren) eine polizeiliche Ermittlung im Museum an.

Mit Hilfe eines Buches/Spiels werden die Kinder eingeladen, die Welt der Krimis und die eisigen Werke von Jacques Monory zu entdecken

die direkt von Kriminalromanen inspiriert wurden.

