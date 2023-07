Visite commentée de l’exposition « OSSAU 1920 » 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 20 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Visite commentée d’une durée de 1h

De 1909 à 1931, le philanthrope Albert Kahn entreprit un grand projet d’inventaire visuel et universel, « Les Archives de la Planète ». Ce projet était destiné selon ses mots à « fixer des aspects, des pratiques et des modes de l’activité humaine dont la disparition fatale n’est plus qu’une question de temps ».

Fernand Cuville sera chargé de 1919 à 1921 de la campagne photographique de la France du Sud-Ouest, accordant un intérêt certain à la vallée d’Ossau.

L’exposition du musée des beaux-arts, en partenariat avec le musée départemental Albert-Kahn, présente 80 autochromes inédits dans un dialogue avec les œuvres de sa collection..

2023-08-20

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques



1-hour guided tour

From 1909 to 1931, philanthropist Albert Kahn undertook a major visual and universal inventory project, « Les Archives de la Planète ». In his words, the project was intended to « fix aspects, practices and modes of human activity whose fatal disappearance is now only a matter of time ».

From 1919 to 1921, Fernand Cuville was in charge of the photographic campaign in southwestern France, with a particular interest in the Ossau valley.

The exhibition at the Musée des Beaux-Arts, in partnership with the Musée Départemental Albert-Kahn, presents 80 previously unpublished autochromes in dialogue with works from its collection.

Visita guiada de 1 hora de duración

De 1909 a 1931, el filántropo Albert Kahn emprendió un gran proyecto de inventario visual y universal, « Los Archivos del Planeta ». Según sus palabras, el proyecto pretendía « registrar aspectos, prácticas y modos de la actividad humana cuya fatal desaparición es ya sólo cuestión de tiempo ».

De 1919 a 1921, Fernand Cuville se encargó de la campaña fotográfica en el suroeste de Francia, con especial interés por el valle de Ossau.

La exposición del Museo de Bellas Artes, en colaboración con el Museo Departamental Albert-Kahn, presenta 80 autocromos inéditos en diálogo con obras de su colección.

Kommentierte Besichtigung mit einer Dauer von 1 Stunde

Von 1909 bis 1931 unternahm der Philanthrop Albert Kahn ein großes Projekt zur Erstellung eines visuellen und universellen Inventars: « Les Archives de la Planète ». Dieses Projekt sollte in seinen Worten « Aspekte, Praktiken und Arten menschlicher Aktivität festhalten, deren fatales Verschwinden nur noch eine Frage der Zeit ist ».

Fernand Cuville war von 1919 bis 1921 für die Fotokampagne in Südwestfrankreich verantwortlich, wobei er dem Ossautal ein besonderes Interesse entgegenbrachte.

Die Ausstellung des Musée des beaux-arts zeigt in Zusammenarbeit mit dem Musée départemental Albert-Kahn 80 bisher unveröffentlichte Autochrome in einem Dialog mit Werken aus der Sammlung des Museums.

