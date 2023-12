VERNISSAGE POPGIRLART – BÉZIERS 11 Rue Mairan Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez découvrir l’univers de Raymonde Popgirlart ! Invitation à retirer auprès d’Aux Histoires d’Objets..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 21:00:00. .

11 Rue Mairan

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and discover the world of Raymonde Popgirlart! Invitation available from Aux Histoires d’Objets.

¡Venga a descubrir el mundo de Raymonde Popgirlart! Invitación a recoger en Aux Histoires d’Objets.

Entdecken Sie die Welt von Raymonde Popgirlart! Einladung bei Aux Histoires d’Objets abholen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE