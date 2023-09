Journée Européennes du Patrimoine : Manoir de la Richardière et patrimoine des bords de Vienne 11 Rue Louis Bailly Nouâtre, 17 septembre 2023, Nouâtre.

Nouâtre,Indre-et-Loire

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Nogastrum vous invite à une visite inédite à Nouâtre : Rendez-vous au pied du chêne de la liberté pour une visite guidée qui vous conduira jusqu’au chantier du Manoir de La Richardière..

Dimanche 2023-09-17 11:00:00 fin : 2023-09-17 . .

11 Rue Louis Bailly

Nouâtre 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the occasion of the European Heritage Days, the Nogastrum association invites you to a unique visit to Nouâtre: Meet us at the foot of the Oak of Freedom for a guided tour that will take you to the construction site of the Manoir de La Richardière.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Nogastrum le invita a participar en un recorrido único por Nouâtre. Reúnase a los pies del Roble de la Libertad para realizar una visita guiada que le llevará hasta las obras de construcción del Manoir de La Richardière.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt Sie der Verein Nogastrum zu einem ungewöhnlichen Besuch in Nouâtre ein: Treffen Sie sich am Fuße der Freiheitseiche zu einer Führung, die Sie bis zur Baustelle des Manoir de La Richardière führt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme