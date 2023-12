Soirée Saint-Sylvestre 11 Rue Léo Mérigot Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Soirée Saint-Sylvestre 11 Rue Léo Mérigot Vierzon, 31 décembre 2023 20:00, Vierzon. Vierzon,Cher Soirée dansante animée par l’orchestre Jean-Louis Hervier. Variétés françaises.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 45 EUR.

11 Rue Léo Mérigot

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Dance party with Jean-Louis Hervier orchestra. French variety Fiesta de baile con Jean-Louis Hervier. Variedad francesa Tanzabend unter der Leitung des Orchesters Jean-Louis Hervier. Französisches Varieté

