Journées du patrimoine au Musée Larrey 11 rue Larrey Beaudéan, 17 septembre 2023, Beaudéan.

Beaudéan,Hautes-Pyrénées

Accueillis au seuil de la maison natale du baron Larrey (1766-1842) et transformée en lieu de mémoire, vous serez accompagnés sur les pas de ce fils de cordonnier qui, à 13 ans, a quitté son village pour un destin exceptionnel dont l’héritage est encore vivant.

Formé à Toulouse et diplômé chirurgien à 20 ans, il a été le précurseur de la chirurgie de guerre moderne pendant ses 23 ans de campagnes au service des armées de la Révolution et de l’Empire où il était surnommé « La providence du soldat ».

Grâce à une animation audio-visuelle, vous le suivrez à travers les heures glorieuses et tragiques de l’épopée napoléonienne jusqu’à la chute de l’Empire en 1815. Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon n’avait pas oublié le chirurgien de sa Garde, en le citant dans son testament comme « l’homme le plus vertueux qu’il ait connu ».

En 1797, il avait inventé l’organisation complexe des « ambulances volantes » qui, pour la première fois, ont été engagées sur les champs de bataille pour porter secours aux blessés des deux camps.

Exposée dans la cour du musée, vous découvrirez la réplique grandeur nature d’un attelage d’ambulance volante à deux roues construite en 2014 par une équipe de passionnés bénévoles de notre association des Amis du Baron Larrey.

Pendant les Journées européennes du patrimoine 2023, un groupe de reconstitueurs de l’association du Bataillon de Chasseurs de Montagne des Pyrénées montera un bivouac, sous tentes à proximité du musée Larrey, avec une exposition d’armes et d’équipements. Vous découvrirez la mise en batterie d’un obusier.

Encadrés par leurs instructeurs de l’école du soldat, ils apprendront l’ordre serré sans armes puis avec armes, de pied ferme et en déplacements. Ils se formeront à l’emploi des armes et au tir.

Vous pourrez les approcher et les questionner sur les grandeurs et les servitudes du métier militaire et sur les rudes conditions de la vie du soldat sur le terrain, sous la Révolution et l’Empire..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

11 rue Larrey BEAUDEAN

Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcomed at the threshold of the house where Baron Larrey (1766-1842) was born and transformed into a place of remembrance, you will be guided in the footsteps of this cobbler’s son who, at the age of 13, left his village for an exceptional destiny whose legacy is still very much alive.

Trained in Toulouse and qualified as a surgeon at the age of 20, he was the precursor of modern war surgery during his 23 years of campaigning in the armies of the Revolution and the Empire, where he was nicknamed « The Soldier’s Providence ».

Thanks to an audio-visual animation, you can follow him through the glorious and tragic hours of the Napoleonic epic, right up to the fall of the Empire in 1815. Exiled to St. Helena, Napoleon never forgot the surgeon of his Guard, citing him in his will as « the most virtuous man he knew ».

In 1797, he had invented the complex organization of « flying ambulances » which, for the first time, were deployed on battlefields to rescue the wounded on both sides.

On display in the museum courtyard, you’ll discover the life-size replica of a two-wheeled flying ambulance carriage built in 2014 by a team of volunteer enthusiasts from our Friends of Baron Larrey association.

During the 2023 European Heritage Days, a group of re-enactors from the Bataillon de Chasseurs de Montagne des Pyrénées association will set up a tented bivouac near the Musée Larrey, with an exhibition of weapons and equipment. You’ll discover how to set up a howitzer.

Supervised by their instructors from the Ecole du Soldat, they will learn how to maintain order without weapons, then with weapons, on foot and on the move. They will be trained in the use of weapons and marksmanship.

You can get up close to them and ask them questions about the greatness and constraints of the military profession, and the harsh conditions of soldier life in the field during the Revolution and Empire.

Acogido en el umbral de la casa natal del Barón Larrey (1766-1842) y transformada en lugar de recuerdo, le guiaremos tras los pasos de este hijo de zapatero que, a los 13 años, abandonó su pueblo en pos de un destino excepcional cuyo legado sigue vivo.

Formado en Toulouse y titulado como cirujano a los 20 años, fue el precursor de la cirugía de guerra moderna durante sus 23 años de campaña en los ejércitos de la Revolución y el Imperio, donde recibió el apodo de « La Providencia del Soldado ».

Gracias a una presentación audiovisual, podrá seguirle a través de las gloriosas y trágicas horas de la epopeya napoleónica hasta la caída del Imperio en 1815. Exiliado en Santa Elena, Napoleón nunca olvidó al cirujano de su Guardia, citándolo en su testamento como « el hombre más virtuoso que conoció ».

En 1797, había inventado la compleja organización de las « ambulancias volantes » que, por primera vez, se desplegaron en los campos de batalla para socorrer a los heridos de ambos bandos.

Expuesta en el patio del museo, descubrirá la réplica a tamaño natural de un carruaje de ambulancia volante de dos ruedas construido en 2014 por un equipo de voluntarios entusiastas de nuestra asociación Amigos del Barón Larrey.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023, un grupo de recreadores de la asociación Bataillon de Chasseurs de Montagne des Pyrénées instalará un vivac bajo tiendas de campaña cerca del museo Larrey, con una exposición de armas y equipos. Podrán ver cómo se pone en acción un obús.

Supervisados por sus instructores de la Escuela de Soldados, aprenderán a mantener el orden sin armas y luego con armas, a pie y en movimiento. Recibirán formación en el uso de armas y puntería.

Podrá acercarse a ellos y hacerles preguntas sobre la grandeza y las limitaciones de la profesión militar y las duras condiciones de la vida de soldado en campaña durante la Revolución y el Imperio.

Sie werden an der Schwelle des Geburtshauses von Baron Larrey (1766-1842) empfangen und in eine Gedenkstätte umgewandelt. Sie werden auf den Spuren dieses Sohnes eines Schuhmachers begleitet, der mit 13 Jahren sein Dorf verließ, um ein außergewöhnliches Schicksal anzutreten, dessen Vermächtnis noch heute lebendig ist.

Er wurde in Toulouse ausgebildet und mit 20 Jahren zum Chirurgen ausgebildet. Während seiner 23-jährigen Feldzüge im Dienste der Armeen der Revolution und des Kaiserreichs, wo er den Spitznamen « La providence du soldat » (Die Vorsehung des Soldaten) trug, war er der Wegbereiter der modernen Kriegschirurgie.

Mithilfe einer audio-visuellen Animation folgen Sie ihm durch die glorreichen und tragischen Stunden des napoleonischen Epos bis zum Sturz des Kaiserreichs im Jahr 1815. Im Exil auf St. Helena hatte Napoleon den Chirurgen seiner Garde nicht vergessen und ihn in seinem Testament als « den tugendhaftesten Mann, den er gekannt hat » bezeichnet.

Im Jahr 1797 hatte er die komplexe Organisation der « fliegenden Ambulanzen » erfunden, die zum ersten Mal auf Schlachtfeldern eingesetzt wurden, um Verwundeten beider Seiten zu helfen.

Im Innenhof des Museums können Sie die lebensgroße Nachbildung eines zweirädrigen fliegenden Krankenwagengespanns besichtigen, die 2014 von einem Team begeisterter Freiwilliger unseres Vereins der Freunde des Baron Larrey gebaut wurde.

Während der Europäischen Tage des Denkmals 2023 wird eine Gruppe von Reenactors des Vereins Bataillon de Chasseurs de Montagne des Pyrénées in Zelten in der Nähe des Larrey-Museums ein Biwak mit einer Ausstellung von Waffen und Ausrüstung errichten. Sie werden sehen, wie eine Haubitze in Betrieb genommen wird.

Unter Anleitung ihrer Ausbilder in der Soldatenschule lernen sie, wie man ohne Waffen und dann mit Waffen eine enge Ordnung hält, sowohl auf festem Boden als auch in Bewegung. Sie werden im Umgang mit Waffen und im Schießen geschult.

Sie können sich ihnen nähern und sie über die Größe und die Unannehmlichkeiten des Militärberufs und über die harten Bedingungen des Soldatenlebens im Feld während der Revolution und des Kaiserreichs befragen.

Mise à jour le 2023-08-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65