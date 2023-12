Balade à la découverte des oiseaux hivernants 11 rue Lacassagne Boé, 13 décembre 2023, Boé.

Boé Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 14:30:00

fin : 2023-12-13

Si vous souhaitez partir à la découverte des oiseaux d’eau et hivernants, venez donc assister à notre balade naturaliste avec Juliette Sirand de NaturAnimée qui vous partagera avec passion ses connaissances..

Si vous souhaitez partir à la découverte des oiseaux d’eau et hivernants, venez donc assister à notre balade naturaliste avec Juliette Sirand de NaturAnimée qui vous partagera avec passion ses connaissances.

Si vous souhaitez partir à la découverte des oiseaux d’eau et hivernants, venez donc assister à notre balade naturaliste avec Juliette Sirand de NaturAnimée qui vous partagera avec passion ses connaissances.

EUR.

11 rue Lacassagne Maison Garonne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Destination Agen