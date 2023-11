Atelier de “Fabrication de décoration en éléments naturels” 11 rue Lacassagne Boé, 22 novembre 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, la Maison de Garonne vous propose de venir réaliser vos propres décorations avec des éléments naturels. Une occasion aussi de venir partager un moment convivial à l’atelier..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

11 rue Lacassagne Maison Garonne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Week for Waste Reduction, the Maison de Garonne invites you to make your own decorations using natural elements. It’s also an opportunity to share a convivial moment at the workshop.

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, la Maison de Garonne le ofrece la posibilidad de fabricar sus propios adornos con materiales naturales. También es una oportunidad para compartir un momento de convivencia en el taller.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung bietet Ihnen das Maison de Garonne die Möglichkeit, Ihre eigenen Dekorationen aus natürlichen Elementen herzustellen. Eine gute Gelegenheit, um einen gemütlichen Moment in der Werkstatt zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Destination Agen