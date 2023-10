Atelier « Découverte des aromates sur la base des 5 sens et fabrication de tisanes maison » 11 rue Lacassagne Boé, 4 octobre 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Vous voulez vous initier à l’art de mélanger les plantes et fabriquer vos tisanes maison ?

Venez découvrir le monde magique de l’herboristerie, composer une fabuleuse recette de tisane, et partager un moment convivial à l’atelier !.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . EUR.

11 rue Lacassagne Maison Garonne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Would you like to learn the art of blending plants and making your own herbal teas?

Come and discover the magical world of herbalism, create a fabulous herbal tea recipe, and share a convivial moment at the workshop!

¿Te gustaría aprender el arte de mezclar plantas y preparar tus propias infusiones?

Ven a descubrir el mágico mundo de la herboristería, elabora una fabulosa receta de tisana y comparte un momento de convivencia en el taller

Möchten Sie die Kunst des Kräutermischens erlernen und Ihren eigenen Kräutertee herstellen?

Entdecken Sie die magische Welt der Kräuterkunde, stellen Sie ein fabelhaftes Rezept für Kräutertee zusammen und verbringen Sie einen geselligen Moment in der Werkstatt!

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Destination Agen