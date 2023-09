Les 48H Nature à la Maison de Garonne : balade à la découverte de la forêt riveraine des bords de Garonne & atelier « Cuisine nature » 11 rue Lacassagne Boé, 30 septembre 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Venez découvrir la richesse d’un milieu particulier, la forêt riveraine (ripisylve) longeant les cours d’eau et notamment Garonne. Sa formation, sa faune, sa flore et les rôles importants qu’elle joue n’auront plus de secrets pour vous.

Réalisez des recettes simples avec des plantes sauvages..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

11 rue Lacassagne Maison Garonne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the richness of a particular environment, the riparian forest (ripisylve) along rivers and streams, particularly the Garonne. Its formation, fauna, flora and the important roles it plays will no longer hold any secrets for you.

Make simple recipes using wild plants.

Venga a descubrir la riqueza de un entorno especial, el bosque de ribera (ripisylve) a lo largo de ríos y arroyos, en particular el Garona. Su formación, su fauna, su flora y las importantes funciones que desempeña dejarán de tener secretos para usted.

Prepare recetas sencillas con plantas silvestres.

Entdecken Sie den Reichtum eines besonderen Lebensraums, des Uferwaldes (Ripisylve) entlang von Wasserläufen und insbesondere der Garonne. Seine Entstehung, seine Fauna, seine Flora und die wichtigen Rollen, die er spielt, werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

Stellen Sie einfache Rezepte mit Wildpflanzen her.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Destination Agen