Atelier créatif « Ma petite chauve-souris » 11 rue Lacassagne Boé, 24 août 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Dans le cadre de la journée internationale des chauves-souris, la Maison de Garonne propose aux enfants de venir réaliser de jolies petites chauves-souris avec différentes techniques plastiques. Même pas peur !.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 12:00:00. EUR.

11 rue Lacassagne Maison Garonne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of International Bat Day, the Maison de Garonne invites children to come and make cute little bats using a variety of plastic techniques. Don’t be scared!

Con motivo del Día Internacional del Murciélago, la Maison de Garonne ofrece a los niños la posibilidad de fabricar simpáticos murciélagos con diversas técnicas plásticas. ¡No te asustes!

Im Rahmen des Internationalen Tages der Fledermäuse bietet das Maison de Garonne Kindern die Möglichkeit, mit verschiedenen plastischen Techniken hübsche kleine Fledermäuse zu basteln. Auch keine Angst!

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Destination Agen