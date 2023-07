Les animaux de la prairie 11 rue Lacassagne Boé, 21 juillet 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Atelier découverte des petites et grosses bêtes vivant dans la prairie. Petite présentation des différents animaux puis capture et observation à la loupe. Jeu de piste sur les empreintes d’animaux. Chapeaux conseillés !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

11 rue Lacassagne Maison de Garonne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Workshop to discover the small and large animals living in the meadow. Short presentation of the different animals, then capture and observation with a magnifying glass. Animal footprint treasure hunt. Hats recommended!

Taller para descubrir los pequeños y grandes animales que viven en el prado. Breve presentación de los diferentes animales, luego captura y observación con lupa. Búsqueda del tesoro de huellas de animales. Se recomienda llevar sombrero

Workshop zur Entdeckung der kleinen und großen Tiere, die auf der Wiese leben. Kurze Vorstellung der verschiedenen Tiere, dann einfangen und mit der Lupe beobachten. Schnitzeljagd zu den Tierspuren. Hüte empfohlen!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Destination Agen