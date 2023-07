Mon aquarium maison 11 rue Lacassagne Boé, 20 juillet 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Atelier créatif et manuel. Les enfants réalisent un aquarium dans une boite à chaussures.

Peinture, collage et autres techniques plastiques seront utilisées..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

11 rue Lacassagne Maison Garonne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Creative and manual workshop. Children create an aquarium in a shoebox.

Painting, collage and other plastic techniques will be used.

Taller creativo y manual. Los niños crearán un acuario en una caja de zapatos.

Se utilizarán la pintura, el collage y otras técnicas plásticas.

Kreativer und handwerklicher Workshop. Die Kinder gestalten ein Aquarium in einem Schuhkarton.

Dabei werden Malerei, Collagen und andere plastische Techniken verwendet.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Destination Agen