Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20 La médiathèque Léo Ferré, Désertines, propose un conte, de Pascal Brébion, à 15h, et un goûter avec le père Noël à 16h..

11 Rue Joliot Curie Espace François Mitterand – Médiathèque Désertines

Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

