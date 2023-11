CONFÉRENCE – MOINS DE POLLUANTS PLUS DE SANTÉ ! 11 rue Gustave Lemaire Heillecourt, 16 novembre 2023, Heillecourt.

Heillecourt,Meurthe-et-Moselle

La Mutualité Française Grand Est et ses partenaires lancent à Heillecourt un programme de prévention intitulé « Moins de polluants, plus de santé ! », composé d’une conférence et de quatre ateliers pratiques visant à apprendre à se prémunir des polluants du quotidien.

La qualité de l’environnement constitue un déterminant majeur de la santé humaine. Sa dégradation est à l’origine d’une altération de la qualité de vie et du bien-être et peut également contribuer au développement de diverses pathologies : intoxications, cancers, maladies cardiovasculaires ou respiratoires, allergies, etc.

Ces rencontres santé visent à réduire notre exposition aux polluants grâce à des alternatives simples, le partage et la réalisation de recettes saines, économiques et écologiques.

Au programme :

16.11.23 | Conférence « Le microbiote intestinal : les super-pouvoirs de l’intestin » | Animée par François TOURNAY, docteur en pharmacie et expert en santé naturelle | S’informer sur l’intestin et son contenu le microbiote, comprendre son rôle, son fonctionnement et son importance pour la santé. Apprendre les clefs pour optimiser sa santé grâce à un microbiote équilibré

23.11.23 | Atelier 1 « Air intérieur et produits ménagers » | S’informer sur les sources de pollution de l’air intérieur et apprendre à fabriquer des produits ménagers maison

30.11.23 | Atelier 2 « Cosmétiques » | S’informer sur les composants des produits de la salle de bain pour mieux les choisir et apprendre des recettes naturelles

05.12.23 | Atelier 3 « Alimentation & contenants » | Apprendre à lire les étiquettes alimentaires et choisir ou confectionner des ustensiles et des contenants sains

12.12.23 | Atelier 4 « Eau et perturbateurs endocriniens » | S’informer sur les sources et voies d’exposition aux perturbateurs endocriniens et sur l’eau en France

Entrée libre sous réserve de place disponible – sur inscription préalable. Tout public

Jeudi 2023-11-16 15:00:00 fin : 2023-11-16 16:00:00. 0 EUR.

11 rue Gustave Lemaire Maison du temps libre

Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In Heillecourt, Mutualité Française Grand Est and its partners are launching a prevention program entitled « Less pollutants, more health! », consisting of a conference and four practical workshops designed to teach people how to protect themselves from everyday pollutants.

The quality of the environment is a major determinant of human health. Its deterioration is at the root of a decline in quality of life and well-being, and can also contribute to the development of various pathologies: poisoning, cancers, cardiovascular or respiratory diseases, allergies, etc.

These health meetings aim to reduce our exposure to pollutants through simple alternatives, sharing and the preparation of healthy, economical and ecological recipes.

On the program:

16.11.23 | Conference « The intestinal microbiota: the superpowers of the gut » | Hosted by François TOURNAY, Doctor of Pharmacy and natural health expert | Learn about the gut and its contents, the microbiota, and understand its role, function and importance for health. Learn the keys to optimizing your health thanks to a balanced microbiota

23.11.23 | Workshop 1 « Indoor air and household products » | Learn about sources of indoor air pollution and how to make homemade household products

30.11.23 | Workshop 2 « Cosmetics » | Learn about the components of bathroom products to help you make the best choices, and how to use natural recipes

05.12.23 | Workshop 3 « Food & containers » Learn to read food labels and choose or make healthy utensils and containers

12.12.23 | Workshop 4 « Water and endocrine disruptors » | Learn about sources and routes of exposure to endocrine disruptors and water in France

Free admission subject to availability – on prior registration

La Mutualité Française Grand Est y sus socios lanzan en Heillecourt un programa de prevención titulado « Menos contaminantes, más salud », consistente en una conferencia y cuatro talleres prácticos destinados a enseñar a los ciudadanos a protegerse de los contaminantes cotidianos.

La calidad del medio ambiente es un factor determinante de la salud humana. Su deterioro es la causa de una disminución de la calidad de vida y del bienestar, y también puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades: intoxicaciones, cáncer, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, alergias, etc.

El objetivo de estos encuentros sobre salud es reducir nuestra exposición a los contaminantes proponiendo alternativas sencillas, compartiendo ideas y preparando recetas sanas, económicas y respetuosas con el medio ambiente.

En el programa:

16.11.23 | Conferencia « La microbiota intestinal: los superpoderes del intestino » | A cargo de François TOURNAY, Doctor en Farmacia y experto en salud natural | Conozca el intestino y su contenido, la microbiota, y comprenda su papel, su funcionamiento y su importancia para la salud. Conozca las claves para optimizar su salud gracias a una microbiota equilibrada

23.11.23 | Taller 1 « Aire interior y productos domésticos » | Conozca las fuentes de contaminación del aire interior y cómo elaborar productos domésticos caseros

30.11.23 | Taller 2 « Cosméticos » | Conoce los ingredientes de los productos de baño para ayudarte a elegir mejor y cómo utilizar recetas naturales

05.12.23 | Taller 3 « Alimentos y recipientes » | Aprende a leer las etiquetas de los alimentos y a elegir o fabricar utensilios y recipientes saludables

12.12.23 | Taller 4 « Agua y disruptores endocrinos » | Conozca las fuentes y vías de exposición a los disruptores endocrinos y el agua en Francia

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad – inscripción previa obligatoria

Die Mutualité Française Grand Est und ihre Partner starten in Heillecourt ein Präventionsprogramm mit dem Titel « Weniger Schadstoffe, mehr Gesundheit! », das aus einer Konferenz und vier praktischen Workshops besteht, in denen man lernen soll, sich vor den Schadstoffen des Alltags zu schützen.

Die Umweltqualität ist ein wichtiger Faktor für die menschliche Gesundheit. Ihre Verschlechterung führt zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität und des Wohlbefindens und kann auch zur Entwicklung verschiedener Krankheiten beitragen: Vergiftungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, Allergien usw.

Diese Gesundheitstreffen zielen darauf ab, unsere Exposition gegenüber Schadstoffen durch einfache Alternativen, den Austausch und die Umsetzung gesunder, wirtschaftlicher und ökologischer Rezepte zu reduzieren.

Auf dem Programm stehen :

16.11.23 | Vortrag « Die Mikrobiota des Darms: Die Superkräfte des Darms » | Geleitet von François TOURNAY, Doktor der Pharmazie und Experte für natürliche Gesundheit | Sich über den Darm und seinen Inhalt, die Mikrobiota, informieren, seine Rolle, seine Funktionsweise und seine Bedeutung für die Gesundheit verstehen. Lernen Sie die Schlüssel zur Optimierung Ihrer Gesundheit durch eine ausgewogene Mikrobiota kennen

23.11.23 | Workshop 1 « Raumluft und Haushaltsprodukte » | Informieren Sie sich über die Quellen der Luftverschmutzung in Innenräumen und lernen Sie, wie Sie selbstgemachte Haushaltsprodukte herstellen können

30.11.23 | Workshop 2 « Kosmetika » | Informieren Sie sich über die Inhaltsstoffe von Badezimmerprodukten, um diese besser auswählen zu können und lernen Sie natürliche Rezepte kennen

05.12.23 | Workshop 3 « Lebensmittel und Behälter » | Lerne, Lebensmitteletiketten zu lesen und gesunde Geräte und Behälter auszuwählen oder herzustellen

12.12.23 | Workshop 4 « Wasser und endokrine Disruptoren » | Informationen über die Quellen und Wege der Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren und über Wasser in Frankreich erhalten

Freier Eintritt, sofern Platz vorhanden ist – nach vorheriger Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-10 par DESTINATION NANCY