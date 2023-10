Exposition « Coup de Vieux » 11 Rue François Chenieux Limoges, 8 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 9h à 17h (16h le vendredi).

Le CAUE 87 vous présente l’exposition « Coup de vieux… et si l’habitat sénior participatif anticipait le logement de demain ? » créée par le Pavillon de l’Arsenal.

Sous la direction des architectes Christelle Gautreau et Stéphanie Morio (Bond Society).

Dans le cadre de l’accélérateur de projets innovants FAIRE*

Vernissage le mercredi 8 novembre à 17h30

Entrée libre.

2023-11-08 fin : 2023-12-01 17:00:00. .

11 Rue François Chenieux Conseil Départemental

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



9am to 5pm (4pm on Fridays).

CAUE 87 presents the exhibition « Coup de vieux… et si l’habitat sénior participatif anticipait le logement de demain? » created by the Pavillon de l’Arsenal.

Curated by architects Christelle Gautreau and Stéphanie Morio (Bond Society).

As part of the FAIRE* gas pedal of innovative projects

Opening Wednesday November 8, 5:30 pm

Free admission

De 9.00 a 17.00 horas (16.00 horas los viernes).

El CAUE 87 presenta la exposición « Coup de vieux… et si l’habitat sénior participatif anticipait le logement de demain? » creada por el Pavillon de l’Arsenal.

Comisariado por las arquitectas Christelle Gautreau y Stéphanie Morio (Bond Society).

En el marco del acelerador de proyectos innovadores FAIRE*

Inauguración el miércoles 8 de noviembre a las 17.30 h

Entrada gratuita

Von 9:00 bis 17:00 Uhr (16:00 Uhr am Freitag).

Der CAUE 87 präsentiert Ihnen die Ausstellung « Coup de vieux… et si l’habitat sénior participatif anticipait le logement de demain? », die vom Pavillon de l’Arsenal erstellt wurde.

Unter der Leitung der Architektinnen Christelle Gautreau und Stéphanie Morio (Bond Society).

Im Rahmen des Beschleunigers für innovative Projekte FAIRE*

Vernissage am Mittwoch, den 8. November um 17.30 Uhr

Freier Eintritt

