Week-end Cinédanse ! 11 rue Faubourg du Temple Saillans, 7 octobre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

En partenariat avec la Compagnie Les Mue, la Bête lumineuse propose un week-end autour de la danse au Temple de Saillans, avec des projections de films, une conférence dansée et des ateliers pratiques pour enfants et adultes !.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

11 rue Faubourg du Temple Théâtre du Temple

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the Compagnie Les Mue, La Bête lumineuse offers a weekend of dance at the Temple de Saillans, with film screenings, a dance conference and practical workshops for children and adults!

En colaboración con la Compagnie Les Mue, la Bête lumineuse propone un fin de semana de danza en el Temple de Saillans, con proyecciones de películas, una conferencia sobre danza y talleres prácticos para niños y adultos

In Zusammenarbeit mit der Compagnie Les Mue bietet La Bête lumineuse ein Wochenende rund um den Tanz im Temple de Saillans an, mit Filmvorführungen, einer getanzten Konferenz und praktischen Workshops für Kinder und Erwachsene!

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans