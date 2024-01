Exposition : Philippe Lucchese 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, samedi 22 juin 2024.

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 15:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Philippe Lucchese, passionné d’Histoire de l’Art, rend hommage à la féminité à

travers quelques-unes des œuvres majeures de la peinture et de la sculpture

classiques. Delacroix, Vinci, Raphaël, Rodin… L’artiste livre son regard en réinterprétant de grandes fresques historiques, bibliques, des scènes plus intimistes,

des nus ou des portraits, en plaçant la Femme au centre de ses créations. Philippe Lucchese propose de redécouvrir de grandes toiles du Louvre et autres tableaux moins connus, librement revisités en photographie. Le 8è art est ici sensuel, poétique, amoureux, engagé, charnel ou romantique mais jamais voyeur.

Horaires

Mardi : 10h-13h

Mercredi | Vendredi | Samedi : 15h-18h

Dimanche : 10h-13h | 15h-18h

Accueil de groupes sur réservation : La Galerie se tient à votre disposition pour concevoir une visite des expositions adaptée à votre public.

Réservation auprès du service culturel :

• Par téléphone : 02 96 73 73 87

• Par mail : culture@besurmer.fr

.

11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer La Galerie

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne



