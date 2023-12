Menu de Fêtes du Restaurant Les Dodus 11 Rue Ernest Marcouly Puy-l’Évêque, 23 décembre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-23

fin : 2023-12-31

Nouvelle carte des fêtes, que vous pourrez retrouver tous les soirs de la semaine et le week end midi et soir.

A partir du déjeuner de samedi 23 décembre jusqu’au déjeuner du 31 décembre inclus.

Pensez à réserver votre table. Places limitées!

5 plats : 65 euros.

Gnocchis de courge bleue / lait d’amande / truffes 10 euros

Foie gras mi cuit / coings / pickles 15 euros

Pomme de terre farcie / esturgeon fumé / caviar Perle Noire 15 euros

Saint Pierre poché au genévrier / Céleri / Fumé corsé 26 euros

Veau farci champêtre / Pommes duchesse / Sauce albuféra / Truffe 26 euros

Brie de brebis / Dattes / Noix 9 euros

Autour de l’agrume / épices / Sarrasin

11 Rue Ernest Marcouly

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



