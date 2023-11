MARCHÉ DE NOËL ERCKMANN CHATRIAN 11 rue Erckmann Chatrian – Résidence Erck.-Chatr. Sarrebourg, 26 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La Résidence Autonomie Erckmann Chatrian vous invite à son marché de Noël ! En vente, de nombreuses idées cadeaux et créations artisanales.

Il y aura une restauration sur place toute la journée : petit-déjeuner, snacking et goûter.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. 0 EUR.

11 rue Erckmann Chatrian – Résidence Erck.-Chatr.

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Résidence Autonomie Erckmann Chatrian invites you to its Christmas market! Many gift ideas and handcrafted creations will be on sale.

On-site catering will be available all day: breakfast, snacks and afternoon tea.

La Résidence Autonomie Erckmann Chatrian te invita a su mercado navideño Venderemos un montón de ideas para regalar y creaciones hechas a mano.

Habrá catering in situ durante todo el día: desayuno, merienda y té de la tarde.

Die Autonome Residenz Erckmann Chatrian lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein! Zum Verkauf stehen zahlreiche Geschenkideen und handwerkliche Kreationen.

Es gibt den ganzen Tag über Verpflegung vor Ort: Frühstück, Snacks und Snacks.

Mise à jour le 2023-11-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG