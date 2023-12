Ciné-docs de voyage et d’aventure – Le cercle des voyageurs – La Géorgie, au coeur du Caucase 11 Rue Duquesne Carantec Catégories d’Évènement: Carantec

Finistère Ciné-docs de voyage et d’aventure – Le cercle des voyageurs – La Géorgie, au coeur du Caucase 11 Rue Duquesne Carantec, 26 janvier 2024, Carantec. Carantec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 14:30:00

fin : 2024-01-26 . Présence du réalisateur Nicolas PERNOT. La Géorgie est un des secrets les mieux gardés aux portes de l’Europe. Les Grecs anciens déjà en parlaient comme étant un berceau de la connaissance. Un alphabet et une langue uniques, une tradition viticole de plus de 8000 ans plus d’actualité que jamais… en effet, que serait la légendaire hospitalité des Géorgiens sans leur vin et leurs chants polyphoniques ? Les imprenables vallées de Svanétie et Touchétie, blotties dans les contreforts du Caucase, s’ouvrent aujourd’hui au monde. Des châteaux, des troglodytes, de mystérieuses tours en pierre protègent l’identité propre de chaque peuple de Géorgie, mais pour combien de temps ? Partez à l’exploration de la culture, de l’histoire et de la vie d’aujourd’hui et d’autrefois d’un pays tout à fait hors normes. .

11 Rue Duquesne Cinéma Etoile

Carantec 29660 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BAIE DE MORLAIX Détails Catégories d’Évènement: Carantec, Finistère Autres Code postal 29660 Lieu 11 Rue Duquesne Adresse 11 Rue Duquesne Cinéma Etoile Ville Carantec Departement Finistère Lieu Ville 11 Rue Duquesne Carantec Latitude 48.6579038 Longitude -3.9115595 latitude longitude 48.6579038;-3.9115595

11 Rue Duquesne Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/