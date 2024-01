Conférence « IFREMER » : « L’océan au coeur du changement climatique » 11 Rue Duquesne Carantec, vendredi 19 janvier 2024.

Carantec Finistère

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19

L’océan au cœur du changement climatique : « Du constat aux solutions ».

Le changement climatique est le défi majeur auquel l’humanité doit faire face et l’océan, qui correspond à 90% du volume habitable par le vivant sur terre, est un élément incontournable. Réchauffement, acidification, et désoxygénation sont les trois facteurs clés qui agissent sur l’évolution de l’océan et de ses habitants. Nous verrons précisément dans cette conférence quels sont les impacts de ces changements sur l’océan, sur les ressources biologiques et sur les populations littorales. Dans un second temps, nous aborderons la question de l’adaptation fondées sur l’océan et sur la nature en générale. Nous verrons que ces solutions sont imparfaites et ne remplacent en rien l’urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et plus largement, de repenser notre rapport au vivant.

Le conférencier :

Fabrice Pernet est titulaire d’un doctorat en Biologie de l’Université Laval (Québec, Canada), il rejoint l’Ifremer en 2008 où il mène des projets de recherche transdisciplinaires sur l’adaptation des organismes marins et de l’aquaculture au changement climatique. Auteur d’une centaine de publications scientifiques et écologiste engagé, il met toute son énergie et son expertise à développer des solutions concrètes fondées sur la nature pour renforcer les puits de carbones océaniques tout en protégeant les ressources marines. Convaincu de l’importance du partage des connaissances scientifiques pour réussir la transition écologique, il consacre une partie de son temps à communiquer les résultats de ses recherches à des publics divers, incluant les journalistes, les parties prenantes, le grand public et les établissements d’enseignement. Cet engagement sans faille l’a amené à écrire un livre destiné au grand public, présentant le sujet de l’acidification des océans de manière accessible et directe (publication en janvier 2024).

11 Rue Duquesne Cinéma étoile

Carantec 29660 Finistère Bretagne



