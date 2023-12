Carantec fête Noël 11 Rue Duquesne Carantec, 29 décembre 2023, Carantec.

Carantec Finistère

Début : 2023-12-29 15:00:00

fin : 2023-12-29 18:30:00

15h Spectacle offert pour les enfants de 3 à 10 ans « Magicien Kornely » au cinéma Etoile à Carantec. « Transformations, apparitions, magie des cordes et des foulards, magie chinoise, lévitation, mentalisme, ventriloque, etc … »

18h30 salle du foyer pour tous, vin chaud offert par Airs de fête et dégustation d’huîtres offerte par la Municipalité pour la convivialité et l’échange.

Présence d’un sculpteur de ballons pour les plus petits.

11 Rue Duquesne Cinéma Etoile

Carantec 29660 Finistère Bretagne



