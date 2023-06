L’Explorateur : Les rendez-vous famille – La forêt des petits curieux : activités écologiques 11 Rue du Vagabond Bien Aimé Sainte-Adresse, 29 août 2023, Sainte-Adresse.

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – La forêt des petits curieux : activités écologiques

Dans un lieu méconnu et à quelques pas de la ville, venez vivre un moment dans la nature, à la découverte des habitants de la forêt : oiseaux, petites-bêtes et mammifères. Au rythme de jeux et d’expériences sensorielles, la vie autour des arbres et l’écosystème de la forêt n’auront plus de secret !

A partir de 6 ans – Durée : 2h

Tarif : 5€ / duo parent-enfant

Réservation obligatoire.

2023-08-29 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-29 17:00:00. .

L’Explorateur été 2023 – Family events – The forest of the curious: ecological activities

In an undiscovered location just a stone’s throw from the city, come and spend some time in nature, discovering the forest’s inhabitants: birds, small animals and mammals. Through games and sensory experiences, you’ll learn all about life around trees and the forest ecosystem!

From age 6 – Duration: 2 hours

Price: 5? / parent-child duo

Reservation required

L’Explorateur verano 2023 – Eventos familiares – El bosque de los curiosos: actividades ecológicas

En un paraje desconocido a dos pasos de la ciudad, venga a pasar un rato en la naturaleza y descubra a los habitantes del bosque: pájaros, pequeños animales y mamíferos. A través de juegos y experiencias sensoriales, aprenderás todo sobre la vida en torno a los árboles y el ecosistema del bosque

A partir de 6 años – Duración: 2 horas

Precio: 5 euros / dúo padres-hijos

Reserva obligatoria

Der Entdecker Sommer 2023 – Familientermine – Der Wald der kleinen Neugierigen: ökologische Aktivitäten

An einem unbekannten Ort und nur wenige Schritte von der Stadt entfernt, erleben Sie einen Moment in der Natur und entdecken Sie die Bewohner des Waldes: Vögel, kleine Tiere und Säugetiere. Im Rhythmus von Spielen und sensorischen Erfahrungen werden das Leben rund um die Bäume und das Ökosystem des Waldes kein Geheimnis mehr sein!

Ab 6 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Preis: 5 Euro pro Eltern-Kind-Duo

Reservierung erforderlich

