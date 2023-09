Cave de Noël : Marché de Noël à la cave. 11 Rue du Traminer Eguisheim, 15 décembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Le Domaine Mann vous invite à découvrir son marché de Noël ou vous retrouverez divers artisans locaux..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00. 0 EUR.

11 Rue du Traminer

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The Mann Estate invites you to discover its Christmas market, where you’ll find a variety of local artisans.

La finca Mann le invita a descubrir su mercado navideño, donde encontrará una gran variedad de artesanos locales.

Die Domaine Mann lädt Sie ein, ihren Weihnachtsmarkt zu entdecken, wo Sie verschiedene lokale Kunsthandwerker finden werden.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach