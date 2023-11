Concert de noël – version jazz 11 rue du schlossberg Zellenberg, 25 novembre 2023, Zellenberg.

Zellenberg,Haut-Rhin

L’ensemble Kameleon Big Band vous propose de vivre un concert de noël à l’ambiance jazzy !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

11 rue du schlossberg

Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est



The Kameleon Big Band ensemble offers you a Christmas concert with a jazzy atmosphere!

La Kameleon Big Band le ofrece un concierto de Navidad con ambiente de jazz

Die Kameleon Big Band lädt Sie ein, ein Weihnachtskonzert mit jazzigem Flair zu erleben!

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr