Par la Cie Paradoxe(s)

« Les adultes, faudrait les secouer pour faire tomber l’enfant qui est en eux. »

C’est l’histoire d’Icare, alias Courgette, un jeune garçon de bientôt 10 ans qui vit seul avec sa mère alcoolique. Un jour où elle est dans une profonde tristesse, Icare trouve son revolver et essaie de « tuer le ciel » qu’il estime être responsable de tous les malheurs. Mais le coup part… Courgette est alors placé aux Fontaines, un foyer « pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed… et la mystérieuse Camille. Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie.

Là où le jeu, la musique et la poésie deviennent une nécessité, ils vont tous apprendre à se construire, à s’élever, et à « recoudre leur cœur », ensemble. La rencontre avec l’autre, le lien humain, la force de l’amitié, deviennent alors la possibilité d’un espoir.

Après « Ma vie de Courgette » (deux césars en 2017 et une nomination aux Oscars), le roman de Gilles Paris, Autobiographie d’une Courgette, est enfin adapté au théâtre par Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot.

Mise en scène : Pamela Ravassard

Avec : Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre, Vincent Viotti

Lumière / Assistant m.e.s : Cyril Manetta

Scénographie : Anouk Maugein

Son : Frédéric Minière

Costumes : Hanna Sjödin

Coach vocal : Stéphane Corbin

Chorégraphie : Johan Nus

Durée : 1h15

Tout public

11, rue du Rempart Théâtre du Rempart

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



