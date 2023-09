EXPOSITION LA LOIRE ET SES PEINTRES 11 rue du Pont-Levis Oudon, 1 septembre 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

Venez découvrir les oeuvres de Paul Deltombe, Pierre Baudrier, Marie Sourice, l’abbé Joseph Boutin et bien d’autres artistes, jamais présentées au public, sur le thème de la Loire..

2023-09-01 fin : 2023-09-30 . .

11 rue du Pont-Levis Château médiéval

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover the works of Paul Deltombe, Pierre Baudrier, Marie Sourice, Abbé Joseph Boutin and many other artists, never before presented to the public, on the theme of the Loire.

Venga a descubrir las obras de Paul Deltombe, Pierre Baudrier, Marie Sourice, Abbé Joseph Boutin y muchos otros artistas, nunca antes expuestas al público, sobre el tema del Loira.

Entdecken Sie Werke von Paul Deltombe, Pierre Baudrier, Marie Sourice, Abbé Joseph Boutin und vielen anderen Künstlern zum Thema Loire, die noch nie der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

