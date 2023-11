CAZ’ART AU CLOS DES REBOUSSIERS 11 Rue du Pic Saint-Loup Cazevieille, 2 décembre 2023, Cazevieille.

Cazevieille,Hérault

Les Reboussiers sont heureux de vous invitez à la première édition de leur évènement Caz’Art..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

11 Rue du Pic Saint-Loup

Cazevieille 34270 Hérault Occitanie



Clos des Reboussiers opens its doors to visitors from 10am to 6pm. For the first time, you’ll be able to taste a wide range of wines, accompanied by local produce, and take a guided tour of the estate.

Les Reboussiers tienen el placer de invitarle a la primera edición de su evento Caz’Art.

Les Reboussiers freuen sich, Sie zur ersten Ausgabe ihrer Veranstaltung Caz’Art einladen zu können.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU GRAND PIC ST LOUP