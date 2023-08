Journées du Patrimoine | La vie quotidienne au moyen-âge et au 19ème siècle 11 Rue du Parc du Château Montataire, 16 septembre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le Château de Montataire ouvre ses portes gratuitement et vous propose de remonter le temps en compagnie des associations de passionnés d’Histoire « Mons Ad Theram » et « Héritage lupovicien ». Des quiz, jeux, ateliers permettront à tous de se tester. Gratuit.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. 0 .

11 Rue du Parc du Château

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the Château de Montataire is opening its doors free of charge, and invites you to step back in time in the company of the « Mons Ad Theram » and « Héritage lupovicien » associations of history enthusiasts. Quizzes, games and workshops will allow everyone to test their knowledge. Free

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, el castillo de Montataire abre sus puertas gratuitamente y le ofrece la oportunidad de retroceder en el tiempo en compañía de las asociaciones de amantes de la historia « Mons Ad Theram » y « Héritage lupovicien ». Cuestionarios, juegos y talleres permitirán a todos poner a prueba sus conocimientos. Gratis

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals öffnet das Schloss von Montataire kostenlos seine Türen und lädt Sie ein, in Begleitung der geschichtsbegeisterten Vereine « Mons Ad Theram » und « Héritage lupovicien » in die Vergangenheit zu reisen. Bei Quizfragen, Spielen und Workshops kann sich jeder selbst testen. Kostenlos

