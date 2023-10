Linogravure astrologie 11 Rue du Moulinet Rouen, 2 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Découverte de la linogravure autour d’une thématique. Atelier à partir de 8 ans.

Inscription via HelloAsso, par mail ou téléphone. Formules ateliers à la journée/demi-journée ou à la semaine disponibles..

2023-11-02 16:30:00 fin : 2023-11-02 18:00:00. .

11 Rue du Moulinet

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Discover linocut printing around a theme. Workshop for ages 8 and up.

Registration via HelloAsso, by e-mail or telephone. Full-day, half-day and weekly workshop options available.

Descubra la impresión linograbada en torno a un tema. Para niños a partir de 8 años.

Inscripción a través de HelloAsso, por correo electrónico o por teléfono. Talleres de jornada completa, media jornada y semanales.

Entdeckung des Linolschnitts zu einem bestimmten Thema. Workshop ab 8 Jahren.

Anmeldung über HelloAsso, per E-Mail oder Telefon. Workshops für einen halben oder ganzen Tag oder eine ganze Woche möglich.

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche