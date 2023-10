Croque ton musée 11 Rue du Moulinet Rouen, 2 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Munis d’un carnet de croquis, les enfants partent à la rencontre d’un tableau ou d’une sculpture !

Inscription via HelloAsso, par mail ou téléphone. Formules ateliers à la journée/demi-journée ou à la semaine disponibles..

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

11 Rue du Moulinet

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Armed with a sketchbook, children set off to discover a painting or sculpture!

Registration via HelloAsso, by e-mail or telephone. Full-day, half-day and weekly workshop options available.

Armados con un cuaderno de dibujo, los niños salen a descubrir un cuadro o una escultura

Inscripción a través de HelloAsso, por correo electrónico o por teléfono. Talleres de día completo, medio día y semanales.

Mit einem Skizzenbuch ausgerüstet, machen sich die Kinder auf den Weg, um ein Gemälde oder eine Skulptur zu entdecken!

Anmeldung über HelloAsso, per E-Mail oder Telefon. Workshops für einen halben oder ganzen Tag oder eine ganze Woche.

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche