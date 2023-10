Atelier Baz’Art 11 Rue du Moulinet Rouen, 24 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

En regardant les livres d’art, les enfants choisissent un tableau et le reproduisent !

Inscription via HelloAsso, par mail ou téléphone. Formules ateliers à la journée/demi-journée ou à la semaine disponibles..

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

11 Rue du Moulinet

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Looking at art books, children choose a painting and reproduce it!

Registration via HelloAsso, by e-mail or telephone. Full-day, half-day and weekly workshop options available.

Mirando libros de arte, los niños eligen un cuadro y ¡lo reproducen!

Inscripción a través de HelloAsso, por correo electrónico o por teléfono. Posibilidad de talleres de jornada completa, media jornada y semanales.

Durch das Betrachten von Kunstbüchern wählen die Kinder ein Gemälde aus und reproduzieren es!

Anmeldung über HelloAsso, per E-Mail oder Telefon. Workshops für einen halben oder ganzen Tag oder eine ganze Woche möglich.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche