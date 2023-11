TOUIK TOUIK PHILOMÈLE 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes, 13 janvier 2024, Allonnes.

Allonnes,Sarthe

Touik Touik Philomèle joue avec la sensation du temps qui passe, du cycle de la vie et des saisons. Une histoire toute en rondeur, qui s’efface et qui renaît, toujours la même et pourtant chaque fois renouvelée..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 17:30:00. .

11 Rue du Moulin de Chaoué Théâtre de Chaoué

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire



Touik Touik Philomèle plays with the sensation of time passing, the cycle of life and the seasons. A round story that fades and is reborn, always the same and yet each time renewed.

Touik Touik Philomèle juega con la sensación del paso del tiempo, el ciclo de la vida y las estaciones. Una historia que da vueltas, que se desvanece y renace, siempre la misma y, sin embargo, cada vez renovada.

Touik Touik Philomèle spielt mit dem Gefühl der vergehenden Zeit, dem Zyklus des Lebens und der Jahreszeiten. Eine runde Geschichte, die verblasst und wiedergeboren wird, immer gleich und doch jedes Mal neu.

Mise à jour le 2023-11-20 par eSPRIT Pays de la Loire