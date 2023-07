LES FEMMES DANS LE ROCK – CONFÉRENCE GESTICULÉE DE SUZY Q 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes, 24 novembre 2023, Allonnes.

Allonnes,Sarthe

« Les femmes dans le rock ou pourquoi y’a pas plus rockeur qu’une rockeuse ».

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

11 Rue du Moulin de Chaoué Théâtre de Chaoué

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire



« Les femmes dans le rock ou pourquoi y?a pas plus rockeur qu?une rockeuse » (Women in rock or why there is no rocker than a female rocker)

« Mujeres en el rock o por qué no hay rockero como una rockera »

« Frauen in der Rockmusik oder warum es keinen besseren Rocker als eine Rockerin gibt

Mise à jour le 2023-07-19 par eSPRIT Pays de la Loire