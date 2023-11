Festival Décodage – Conférence 11 rue du Maréchal Foch Krautergersheim, 17 novembre 2023, Krautergersheim.

Krautergersheim,Bas-Rhin

Dans le cadre du Festival Décodage, la conférencière aborde la désinformation dans les domaines du sport et des médias, des fake news, en encourageant l’esprit critique ! Dès 12 ans..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

11 rue du Maréchal Foch

Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



As part of the Décodage Festival, the speaker discusses misinformation in sports and the media, and fake news, encouraging critical thinking! Ages 12 and up.

En el marco del Festival Décodage, el conferenciante aborda la desinformación en el deporte y los medios de comunicación, así como las noticias falsas, ¡fomentando el pensamiento crítico! A partir de 12 años.

Im Rahmen des Decoding-Festivals spricht die Rednerin über Desinformation in den Bereichen Sport und Medien, Fake News, und ermutigt zum kritischen Denken! Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme d’Obernai