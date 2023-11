Discussion et dédicace de l’auteur Jerse 11 Rue du Maréchal Foch Janville-en-Beauce, 18 novembre 2023, Janville-en-Beauce.

Janville-en-Beauce,Eure-et-Loir

Écrivain à l’âme lumineuse, voyageur de mots et explorateur infatigable des recoins les plus profonds de l’âme humaine, Jerse nous présentes son premier livre.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

11 Rue du Maréchal Foch

Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A writer with a luminous soul, a traveler of words and a tireless explorer of the deepest recesses of the human soul, Jerse presents us with his first book

Escritor de alma luminosa, viajero de las palabras y explorador incansable de los recovecos más profundos del alma humana, Jerse nos presenta su primer libro

Jerse, ein Schriftsteller mit einer leuchtenden Seele, ein Reisender der Worte und ein unermüdlicher Erforscher der tiefsten Ecken der menschlichen Seele, stellt uns sein erstes Buch vor

Mise à jour le 2023-11-08 par OT COEUR DE BEAUCE