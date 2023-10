Fête d’Halloween 11 rue du lion d’or Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Fête d’Halloween 11 rue du lion d’or Ferrieres-en-gatinais, 28 octobre 2023, Ferrieres-en-gatinais. Fête d’Halloween Samedi 28 octobre, 18h00 11 rue du lion d’or Retrouvez vous pour trembler ensemble à Ferrières le 28 octobre au 11 rue du Lion d’Or.

De 18h à 20h : les méchants Disney seront présents. Pour avoir le droit aux friandises, il faudra que les enfants fassent preuve de courage et reviennent avec au moins une photo en compagnie d’un méchant.

De 21h à 23 h : les personnes averties peuvent venir se faire des frayeurs. Frissons garantis.

Un snack sera tenu lors de ces horaires, pour vous restaurer ou boire (hot dog, soda). 11 rue du lion d’or Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 00 00 »}, {« type »: « email », « value »: « afhfferrieres@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00 FMACEN045V50BAOX afhf Détails Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Autres Lieu 11 rue du lion d'or Adresse Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais Lieu Ville 11 rue du lion d'or Ferrieres-en-gatinais latitude longitude 48.09164;2.78716

11 rue du lion d'or Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/