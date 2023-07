Base de Loisirs du Domaine de Vendresse 11, Rue du Haut Fourneau Vendresse, 12 juillet 2023, Vendresse.

Vendresse,Ardennes

Le Domaine de Vendresse est le lieu idéal pour une belle journée en famille, où tout le monde va s’amuser. Situé dans un espace naturel de qualité, le parc de 4 hectare est un lieu de détente, d’apprentissage et d’amusement avec ses cinq aires de jeux, sa galerie de 40 aquariums, le Son & Lumière sur le Haut-Fourneau et ses 3 étangs de pêche.Vous retrouvez également, un sentier à parcourir pieds nu, un terrarium à tortues et un jardin à papillons. Une journée au Domaine de Vendresse est rythmée par les interventions des différents animateurs et soigneurs présents pour vous introduire aux poissons, avec le bassin tactile, unique dans la région, qui vous permet de caresser et nourrir les poissons. Ponctuellement dans l’année, vous retrouvez des animations thématiques, comme la chasse aux œufs de Pâques, la fête de la Koinobori, l’anniversaire de Bébert l’esturgeon la mascotte du Domaine, la semaine spéciale halloween pour clôturer en beauté la saison. C’est l’occasion de redécouvrir le Domaine de Vendresse, car les animateurs préparent des animations spéciales qui émerveillent parents et enfants !Horaires d’ouverture : du 8 avril au 5 novembre 20237/7J pendant les vacances scolairesMercredi, samedi, dimanche et jours fériés hors vacances scolairesDe 10h à 19h en juillet et août et de 10h à 18h hors juillet et août.Tarif unique pour les adultes et enfants (gratuit pour les -3 ans)Toutes ces activités (sauf la pêche) sont incluses dans le billet d’entrée et en accès libreDes animations pédagogiques pour les scolaires et centres aérés..

fin : . .

11, Rue du Haut Fourneau

Vendresse 08160 Ardennes Grand Est



The Domaine de Vendresse is the ideal place for a great family day out, where everyone will have fun. Located in a natural area of quality, the 4 hectare park is a place of relaxation, learning and fun with its five playgrounds, its gallery of 40 aquariums, the Son & Lumière on the Haut-Fourneau and its 3 fishing ponds. You will also find a path to walk barefoot, a turtle terrarium and a butterfly garden. A day at the Domaine de Vendresse is punctuated by the interventions of the different animators and caretakers present to introduce you to the fish, with the tactile pond, unique in the region, which allows you to caress and feed the fish. Occasionally during the year, you will find thematic animations, such as the Easter egg hunt, the Koinobori party, the birthday of Bébert the sturgeon, the Domaine’s mascot, and the special Halloween week to close the season in style. It is the occasion to rediscover the Domaine de Vendresse, because the animators prepare special animations that will amaze parents and children! Opening hours: from April 8 to November 5, 20237/7D during school holidaysWednesday, Saturday, Sunday and holidays outside school holidaysFrom 10 am to 7 pm in July and August and from 10 am to 6 pm outside July and August.One price for adults and children (free for children under 3 years old)All these activities (except fishing) are included in the entrance ticket and are free of charge.Educational activities for schools and summer camps.

El Domaine de Vendresse es el lugar ideal para pasar un gran día en familia, donde todos se divertirán. Este parque de 4 hectáreas es un lugar para relajarse, aprender y divertirse con sus cinco parques infantiles, su galería de 40 acuarios, el Son & Lumière sobre el Haut-Fourneau y sus 3 estanques de pesca. También encontrará un sendero para pasear descalzo, un terrario de tortugas y un jardín de mariposas. Un día en el Domaine de Vendresse está jalonado por las intervenciones de los distintos animadores y cuidadores presentes para presentarle a los peces, con el estanque táctil, único en la región, que permite acariciar y alimentar a los peces. Ocasionalmente durante el año, encontrará actividades temáticas, como la búsqueda de huevos de Pascua, el festival Koinobori, el cumpleaños de Bébert el esturión, la mascota del Domaine, y una semana especial de Halloween para cerrar la temporada por todo lo alto. Esta es una oportunidad para redescubrir el Domaine de Vendresse, ya que los animadores preparan actividades especiales que sorprenderán a padres e hijos. Horario de apertura: del 8 de abril al 5 de noviembre de 20237/7D durante las vacaciones escolaresMiércoles, sábados, domingos y festivos fuera de las vacaciones escolaresDe 10:00 a 19:00 en julio y agosto y de 10:00 a 18:00 fuera de julio y agosto.Precio único para adultos y niños (gratis para los menores de 3 años)Todas estas actividades (excepto la pesca) están incluidas en el billete de entrada y son de uso gratuito.

Die Domaine de Vendresse ist der ideale Ort für einen schönen Tag mit der Familie, an dem alle Spaß haben werden. Der 4 Hektar große Park liegt inmitten einer wunderschönen Naturlandschaft und bietet mit seinen fünf Spielplätzen, seiner Galerie mit 40 Aquarien, dem Ton- und Lichtspiel über den Hochofen und seinen drei Angelteichen einen Ort der Entspannung, des Lernens und des Vergnügens, sowie einen Barfußpfad, ein Schildkrötenterrarium und einen Schmetterlingsgarten. Ein Tag auf der Domaine de Vendresse ist geprägt von den Beiträgen der verschiedenen Animateure und Pfleger, die Sie in die Welt der Fische einführen, mit dem in der Region einzigartigen Tastbecken, das es Ihnen ermöglicht, die Fische zu streicheln und zu füttern. Punktuell im Jahr finden thematische Veranstaltungen statt, wie die Ostereiersuche, das Koinobori-Fest, der Geburtstag von Bébert dem Stör, dem Maskottchen der Domaine, und die Halloween-Sonderwoche, um die Saison gebührend abzuschließen. Dies ist die Gelegenheit, die Domaine de Vendresse neu zu entdecken, denn die Animateure bereiten spezielle Animationen vor, die Eltern und Kinder in Staunen versetzen!Öffnungszeiten: 8. April bis 5. November 20237/7Tage während der SchulferienMittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage außerhalb der SchulferienIm Juli und August von 10 bis 19 Uhr, außerhalb von Juli und August von 10 bis 18 Uhr.Einheitstarif für Erwachsene und Kinder (kostenlos für Kinder unter 3 Jahren)Alle diese Aktivitäten (außer Angeln) sind in der Eintrittskarte enthalten und frei zugänglichPädagogische Animationen für Schulklassen und Ferienzentren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme