Fête de la Carpe koï 11 Rue du Haut-Fourneau Vendresse, 6 mai 2023, Vendresse.

Vendresse,Ardennes

La fête de la Carpe Koï au Japon est une célébration très importante du calendrier culturel. Cette fête célèbre les enfants et plus particulièrement les petits garçons. Comme nous avons des carpes koï sur le site, nous les célébrons donc..

2023-05-06 fin : 2023-05-07 . .

11 Rue du Haut-Fourneau

Vendresse 08160 Ardennes Grand Est



The Koi festival in Japan is a very important celebration in the cultural calendar. This festival celebrates children and especially little boys. As we have koi carp on the site, we celebrate them.

El festival Koi de Japón es una celebración muy importante en el calendario cultural. Este festival celebra a los niños y especialmente a los niños pequeños. Como tenemos carpas Koi en el sitio, las celebramos.

Das Koi-Karpfen-Fest in Japan ist eine sehr wichtige Feier im Kulturkalender. Bei diesem Fest werden die Kinder und insbesondere die kleinen Jungen gefeiert. Da wir Koi-Karpfen auf unserer Website haben, feiern wir sie daher auch.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme