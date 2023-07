L’anniversaire de Bébert l’esturgeon: 43 ans 11 rue du Haut-Fourneau Vendresse, 24 août 2020, Vendresse.

Vendresse,Ardennes

C’est une vraie fête d’anniversaire avec des jeux, des animations, des ballons et un gâteau fait de granulés et décoré de moules, de crevettes, d’éperlans et de petits pois.Tarif entrée : 7€ / personne..

2020-08-24 fin : 2020-08-24 . .

11 rue du Haut-Fourneau Domaine de Vendresse

Vendresse 08160 Ardennes Grand Est



It is a real birthday party with games, entertainment, balloons and a cake made of granules and decorated with mussels, shrimps, smelts and peas.

Es una auténtica fiesta de cumpleaños con juegos, animaciones, globos y una tarta hecha de gránulos y decorada con mejillones, gambas, pejerreyes y guisantes.

Es ist eine richtige Geburtstagsparty mit Spielen, Animation, Luftballons und einem Kuchen aus Granulat, der mit Muscheln, Garnelen, Stint und Erbsen dekoriert ist.Eintrittspreis: 7?

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme