Atelier : Déco de Noël 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Atelier de fabrication d’une décoration de Noël.

Tout public dès 6 ans..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

11 Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Workshop to make a Christmas decoration.

All ages 6 and up.

Taller para realizar un adorno navideño.

Para todos los públicos a partir de 6 años.

Workshop zur Herstellung einer Weihnachtsdekoration.

Für alle ab 6 Jahren.

