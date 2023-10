Atelier : Construis ton Noël 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Participe à une réalisation collaborative en Lego®, animée par Bricks for Kids.

Tout public..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

11 Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Take part in a collaborative Lego® project, hosted by Bricks for Kids.

All ages.

Participa en un proyecto colaborativo con Lego®, dirigido por Bricks for Kids.

Todas las edades.

Nimm an einer von Bricks for Kids geleiteten kollaborativen Umsetzung mit Lego® teil.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne