Atelier : Petit univers de Noël 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Venez construire un décor de papier, sur le thème de Noël.

Ados et adultes dès 12 ans..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

11 Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Come and build a Christmas-themed paper decoration.

Teens and adults aged 12 and over.

Ven a construir un adorno de papel de temática navideña.

Adolescentes y adultos a partir de 12 años.

Kommt und baut eine Papierdekoration zum Thema Weihnachten.

Teenager und Erwachsene ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne