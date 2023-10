Manga Bla Bla 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne, 2 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Thématique de fin d’année : venez discuter de vos coups de cœur de 2023 !

Tout public..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. .

11 Rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



End-of-year theme: come and discuss your favorites of 2023!

Open to all.

Tema de fin de año: ¡ven y comenta tus favoritos de 2023!

Abierto a todos.

Jahresendthema: Diskutieren Sie mit uns über Ihre Favoriten für 2023!

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne